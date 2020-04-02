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#Сидим дома! Как в Севастополе ограничивают доступ к общественным пространствам

#Сидим дома! Как в Севастополе ограничивают доступ к общественным пространствам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:34 02.04.2020

В целях профилактики по нераспространению новой коронавирусной инфекции, по поручению врио губернатора города Севастополя, в соответствии с Указом, обязующим граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением отдельных случаев, Департаментом городского хозяйства обеспечивается ограничение доступа к общественным пространствам, а также на детские и спортивные площадки на внутридворовых территориях.

#Сидим дома! Как в Севастополе ограничивают доступ к общественным пространствам

На объектах размещаются информационные объявления об ограничении пользования, а также объекты обозначаются сигнальной (ограничительной) лентой.

#Сидим дома! Как в Севастополе ограничивают доступ к общественным пространствам

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.

#Сидим дома! Как в Севастополе ограничивают доступ к общественным пространствам

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