Сигналы опасности «Внимание всем!» в Севастополе слышно не везде. Враг этим пользуется

Очередной ракетный удар и очередная полемика на тему сигналов воздушной тревоги, «баллистики», той самой сирены «Внимание всем!» не слышно. Факт. Севастополь – по площади – почти Москва. Даже самые громкие звуковые сигналы слышны не везде. Например, в «городе» слышна сирена, на пляже – нет. В парке Победы ничего сегодня не было слышно, в отдаленных микрорайонах, не говоря уж об огромном «разбросанном» частном секторе. Проблема будет решена. Но враг пользуется этим и распространяет фальшивки в Сети. Приводим обращение губернатора Севастополя Михаила Развожаева:

Уважаемые севастопольцы! Вместе с СВО идет информационная война. Каждая атака ВСУ на Севастополь в той или иной степени сопровождается атаками в медиа-ресурсах. Сегодня сразу после атаки в разные чаты людям начали писать ЦИПсОшники, представляясь общественной организацией «Севастопольский центр развития гражданского общества». Людей просят записать видеообращение, в котором они должны просить «установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе». За такое видео предлагают денежное вознаграждение. Нюанс в том, что такая организация действительно была, но сейчас она в стадии ликвидации.

В ряде либеральных и проукраинских каналов публикуется информация, о том, что сегодня во время атаки не работала система оповещения в Севастополе. Это ложь. Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать.

Безусловно, у нас есть улицы, на которых не слышно сирен. Буквально 27 июня после чрезвычайной сессии я подробно говорил о том, что мы знаем все места, где не слышно, оборудование дополнительное уже закуплено и в ближайшее время начнется достройка системы оповещения, чтобы она покрывала весь город. Дополнительно усилим системами парки, скверы и пляжи.

Обращаюсь ко всем севастопольцам: любые незнакомые люди, которые пишут вам даже с якобы самыми добрыми предложениями — это опасность. Вступая в переписки с незнакомыми людьми, вы, сами того не ведая, раскрываете им свои персональные данные или чувствительную для безопасности информацию.

Когда вы пересылаете такие непроверенные сообщения дальше по знакомым, вы помогаете врагу: вам-то знакомые верят!

Не пишите сообщения о том, что касается безопасности, в городских чатах, не отправляйте такие сообщения в паблики: этой информацией тоже могут воспользоваться враги.

Любую информацию, которая касается безопасности, пишите в личные сообщения Правительства Севастополя ВКонтакте или в наш специальный бот.