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Сильные дожди, мокрый снег, гололедица: 5 февраля Крым накроет непогода
иллюстрация: pxhere.com

Сильные дожди, мокрый снег, гололедица: 5 февраля Крым накроет непогода

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:50 04.02.2020

 ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает:

В связи с выходом южного циклона 5, 6, 7 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с. С 8 февраля понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, днём до 3-8 мороза.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

В МЧС Крыма предупреждают: в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта.

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоёмы;
  • гражданам соблюдать повышенную осторожность, не находиться за рекламными щитами, деревьями, возле стен домов, а также не стоять под линиями электропередач, не прикасаться к оборванным проводам, металлическим оградам и заборам;
  • водителям не пользоваться личным транспортом, быть предельно внимательными при дорожном движении, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, а также под электропроводами;

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, в МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени:

Личный состав МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведен в режим повышенной готовности. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Профильные ведомства и службы оповещены об ухудшении погодных условий.

МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Альпинистам и любителям зимнего отдыха настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горно-лесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Сильные дожди, мокрый снег, гололедица: 5 февраля Крым накроет непогода

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