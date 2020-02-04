Сильные дожди, мокрый снег, гололедица: 5 февраля Крым накроет непогода

ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает:

В связи с выходом южного циклона 5, 6, 7 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с. С 8 февраля понижение температуры воздуха ночью до 10-15 мороза, днём до 3-8 мороза.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .

В МЧС Крыма предупреждают: в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, затруднение в движении транспорта, увеличение количества ДТП на автодорогах полуострова, возможны затруднения в работе аэропорта.

Главное управление рекомендует соблюдать меры безопасности:

судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоёмы;

гражданам соблюдать повышенную осторожность, не находиться за рекламными щитами, деревьями, возле стен домов, а также не стоять под линиями электропередач, не прикасаться к оборванным проводам, металлическим оградам и заборам;

водителям не пользоваться личным транспортом, быть предельно внимательными при дорожном движении, не парковать автотранспорт вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, а также под электропроводами;

По словам Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, в МЧС следят за изменениями погодных условий в режиме реального времени:

Личный состав МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий переведен в режим повышенной готовности. Вся спасательная техника готова к реагированию на любые чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Профильные ведомства и службы оповещены об ухудшении погодных условий.

МЧС призывает всех руководителей автотранспортных предприятий следить за изменениями погодных условий и особое внимание уделить инструктажу водителей междугородних рейсов общественного транспорта о соблюдении скоростного режима и ПДД в целях предупреждения чрезвычайных происшествий на дорогах.

Альпинистам и любителям зимнего отдыха настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в горно-лесной местности, а в период ухудшения погодных условий исключить нахождение на труднодоступных участках крымских гор.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».