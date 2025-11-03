Сильные вспышки на Солнце возобновились

На Солнце снова усилилась активность. После двух недель затишья ночью около 4 часов по Москве на восточном крае звезды произошла вспышка уровня M1.0, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам ученых, это довольно сильное событие – четвертый из пяти уровней по шкале, которую используют астрономы. Сильнее бывают только вспышки уровня X.
По данным специалистов, вспышка длилась около 11 минут – с 03:26 до 03:37 по московскому времени – и не представляет опасности для Земли.
Ученые считают, что это начало нового периода активных процессов на Солнце, который может продлиться не меньше недели и достигнет пика в период с 3 по 9 ноября.
В настоящее время на левом краю Солнца наблюдается выход к Земле двух крупных центров активности, видимых по большим магнитным петлям с высотой до 200-300 тысяч км (при размере Земли около 13 тысяч км), – рассказали в лаборатории.
Ранее на обратной стороне Солнца эти области уже вызывали мощные вспышки. Одна из них даже задела межзвездную комету 3I/ATLAS, но, как уточняют ученые, она не пострадала.
Теперь активные зоны поворачиваются к Земле. Одна из них уже получила номер 4272, а вторая, еще более крупная, пока остается за краем солнечного диска. Именно в ней и произошла ночная вспышка.
По мнению специалистов, мощность этой области очень велика. В ближайшие два-три дня за происходящим можно будет наблюдать просто как за красивым явлением, однако с середины следующей недели солнечные процессы начнут влиять на околоземное пространство – возможно, появятся магнитные возмущения и полярные сияния.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
источник: РИА Новости Крым
