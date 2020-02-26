Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

В Феодосии, в результате сильного ветра над двумя подъездами шестиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Б.Старшинова наполовину была сорвана крыша из металлочерепицы.

Пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий непогоды силами сотрудников Феодосийского отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Также к работам привлечены работники жилсервиса, — сообщили в МЧС РК.

Кроме того, в феодосийском поселке Орджоникидзе из-за сильных порывов ветра (до 30 м/с) произошло аварийное обрушение пляжного навеса на набережную. Как уточнили в администрации Феодосии, инцидент был «с последующим нанесением вреда (сломаны балясины)».

Просим во избежание несчастных случаев воздержаться от прогулок вблизи аварийного навеса, — отметили в администрации.

Также в городе и окрестностях зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач.

Фото: МЧС РК и администрация Феодосии.