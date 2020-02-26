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Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:21 26.02.2020

В Феодосии, в результате сильного ветра над двумя подъездами шестиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Б.Старшинова наполовину была сорвана крыша из металлочерепицы.

Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

Пострадавших нет. Ведутся работы по ликвидации последствий непогоды силами сотрудников Феодосийского отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». Также к работам привлечены работники жилсервиса, — сообщили в МЧС РК.

Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

Кроме того, в феодосийском поселке Орджоникидзе из-за сильных порывов ветра (до 30 м/с) произошло аварийное обрушение пляжного навеса на набережную. Как уточнили в администрации Феодосии, инцидент был «с последующим нанесением вреда (сломаны балясины)».

Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

Просим во избежание несчастных случаев воздержаться от прогулок вблизи аварийного навеса, — отметили в администрации.

Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

Также в городе и окрестностях зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередач.

Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

Фото: МЧС РК и администрация Феодосии.

Сильный ветер натворил бед в Феодосии и окрестностях

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