Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское
актуально в республике
Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское

Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 14:13 27.11.2023

В алуштинском регионе непогода обесточила сотни абонентов (в основном, в селах Приветное, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лучистое, Утес и Виноградное). Ветром повалено 10 деревьев, но больше всего пострадали набережные.

Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское

По информации глава администрации Алушты Галины Огневой, сильный шторм практически разрушил всю набережную в поселке Малореченское.

Узнайте больше:  Мужчина-севастополец пытался сбыть марихуану в крупном размере. Задержали

Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское

В Рыбачьем повреждены торговые павильоны, магазины, кафе, расположенные вдоль трассы, недалеко от побережья.

Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское

Пострадала и Западная набережная Профессорского уголка.

Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское

Фото: Telegram-канале Г.Огневой.

Просмотры: 40

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: происшествия в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
происшествия в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.