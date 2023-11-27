Сильный шторм разрушил набережную в алуштинском селе Малореченское

В алуштинском регионе непогода обесточила сотни абонентов (в основном, в селах Приветное, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка, Лучистое, Утес и Виноградное). Ветром повалено 10 деревьев, но больше всего пострадали набережные.
По информации глава администрации Алушты Галины Огневой, сильный шторм практически разрушил всю набережную в поселке Малореченское.
В Рыбачьем повреждены торговые павильоны, магазины, кафе, расположенные вдоль трассы, недалеко от побережья.
Пострадала и Западная набережная Профессорского уголка.
Фото: Telegram-канале Г.Огневой.
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