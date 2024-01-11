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Сильный ветер, дождь и мокрый снег – такая погода ожидается в пятницу в Севастополе
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

Сильный ветер, дождь и мокрый снег – такая погода ожидается в пятницу в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 20:50 11.01.2024

В ГУ МЧС России по г. Севастополю предупреждают горожан:  в пятницу, 12 января на территории региона ожидается сильный ветер, дождь, мокрый снег.

Прогноз: облачно, ночью, днём осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер ночью северо-западный, днём северный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 1-3 С тепла с понижением к вечеру до 2-4 С мороза. На дорогах местами гололедица, — отметили севастопольские спасатели.

ГУ МЧС России по городу Севастополю напоминает правила безопасности:

При сильном ветре, дожде и мокром снеге лучше воздержаться от пеших перемещений и автомобильных поездок. В ветреную погоду нельзя находиться у стен домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах и обрывистых берегах. Особое внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.

В случае происшествия вызвать спасателей можно по номерам «101» и «112».

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