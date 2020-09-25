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Силой Крым не вернуть. На Украине озвучили очередную стратегию «возвращения полуострова»
Скриншот: ТК "Дом"

Силой Крым не вернуть. На Украине озвучили очередную стратегию «возвращения полуострова»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:11 25.09.2020

Украина не потянет одновременную войну в Крыму и Донбассе, поэтому возвращать территории надо иначе. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Дом» сделал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны «незалежной» Сергей Кривонос. На вопрос о «международной платформе» для обсуждения «проблемы Крыма» он ответил:

Мы четко понимаем, что решать проблему силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы. Это, во-первых, война в Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем.

По его мнению, самый надежный вариант возвращения Крыма – ужесточение санкций против России.

Надо выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы встал вопрос или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря, — сказал замсекретаря СНБО.

Кроме того, он отреагировал на то, что в рамках учений «Кавказ – 2020» российские войска тренируются освобождать гидрологические сооружения.

Это влияние на руководство страны и такой политический шантаж по поводу «А мы можем захватить…». Технически мы прекрасно понимаем, что Россия это способна сделать, — сказал Сергей Кривонос.

Силой Крым не вернуть. На Украине озвучили очередную стратегию «возвращения полуострова»

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