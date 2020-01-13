«Силовики» опровергают слова Константина Затулина: никакого теракта на Крымском мосту и быть не могло

Источник в российских силовых структурах, комментируя по просьбе РИА Новости РИА Новости слова депутата Госдумы о якобы планировавшемся в декабре 2019 года теракте на Крымском мосту, опроверг это заявление. «Это не так»,- заявил собеседник агентства.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире канала «Россия-1» заявил, что СБУ готовила теракт перед проездом Президента РФ Владимира Путина по Крымскому мосту в конце 2019 года.

Затулин также рассказал, что за подготовку терактов в Крыму в прошлом году было осуждено 79 человек. При этом он подчеркнул, что эти люди были связаны со спецслужбами Украины и отнюдь не «невинные жертвы».