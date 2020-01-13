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Украинские спецслужбы «к приезду Путина» готовили теракт на Крымском мосту
Скриншот: Россия 1

Украинские спецслужбы «к приезду Путина» готовили теракт на Крымском мосту

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:23 13.01.2020

Украинские спецслужбы предприняли попытку помешать проезду Президента РФ Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт «ПолитНавигатор».

Вы знаете, сколько в прошлом году было осуждено за подготовку терактов в Крыму? 79 человек. За один год. Если вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией» России – это в данном случае люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами, пытаются через Перекоп провести взрывчатку. Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире, – сказал Затулин, обращаясь к украинским гостям эфира.

Затулин подчеркнул: этим занимаются именно спецслужбы Украины. Интересно, знает ли об этом президент Зеленский? Отметим, что официальных комментариев по поводу высказывания депутата Госдумы нет ни со стороны ФСБ, ни со стороны СБУ.

 

Украинские спецслужбы «к приезду Путина» готовили теракт на Крымском мосту

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