Украинские спецслужбы «к приезду Путина» готовили теракт на Крымском мосту

Украинские спецслужбы предприняли попытку помешать проезду Президента РФ Владимира Путина, устроив теракт на Крымском мосту. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал депутат Госдумы Константин Затулин, передаёт «ПолитНавигатор» .

Вы знаете, сколько в прошлом году было осуждено за подготовку терактов в Крыму? 79 человек. За один год. Если вы думаете, что это просто граждане, которые недовольны «оккупацией» России – это в данном случае люди, которые находятся на связи с вашими спецслужбами, пытаются через Перекоп провести взрывчатку. Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал. Это я говорю впервые в открытом эфире, – сказал Затулин, обращаясь к украинским гостям эфира.