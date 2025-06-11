Силы ПВО сбили за ночь 32 украинских беспилотника. Крым, конечно, среди атакованных регионов

В период с 20.00 мск 10 июня до 7.00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

16 БПЛА сбыли над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Курской области, пять дронов уничтожены над Тамбовской областью, два – над территорией Ростовской области и один беспилотник сбили над акваторией Черного моря у побережья Крыма.

Накануне вечером силы противовоздушной обороны отразили попытку Киева атаковать Крым и приграничье России.

В ночь на 10 июня силы российской системы ПВО сбили 102 украинских беспилотника над Крымом, Брянской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Орловской, Смоленской и Курской областями, а также над Московским регионом и Татарстаном.

источник: РИА Новости Крым