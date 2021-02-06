Симферополь — Бахчисарай : Расписание электричек сегодня 2021

Симферополь — Бахчисарай. Один из способов добраться из Симферополя в Бахчисарай это поездка на электричке. Финансово это один из самых выгодных вариантов. На маршруте работают новые электро-составы. Предлагаем Вам ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов по маршруту следования Симферополь — Бахчисарай и при необходимости купить железнодорожный билет.

С 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб. до 1,62 руб. за пассажиро-километр, по территории Краснодарского Края устанавливается зонный тариф в размере 39 рублей за одну десятикилометровую зону. Цена билета: Симферополь — Бахчисарай — 53,46 руб. Расстояние: 33 км. Электричка Симферополь — Бахчисарай — расписание 2021 Маршрут электропоезда Симферополь — Бахчисарай Время в пути — 51 мин. Яндекс.Карты Яндекс.Карты

Время следования пригородных поездов сокращается по маршрутам: Симферополь – Евпатория на 10 минут (1 час 35 минут); Керчь – Джанкой на 20 минут (4 часа 30 минут); Феодосия – Армянск на 30 минут (4 часа15 минут); Симферополь – Феодосия на 15 минут (3 часа 45 минут); Соленое Озеро – Евпатория на 10 минут (2 часа 45 минут).

В пригородных поездах запрещается:

Нарушать общественный порядок и мешать спокойствию других пассажиров. Повреждать внутривагонное оборудование. Нарушать технику безопасности при проезде, посадке и высадке из вагонов. Осуществлять несанкционированную торговлю. Распивать спиртные напитки. Курить в вагонах и тамбурах. Осуществлять несанкционированный срыв стоп-крана. Размещать ручную кладь в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.

Перевозить в качестве ручной клади вещи (предметы), которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества.

Напоминаем: Для проезда в поезде пригородного сообщения пассажир обязан приобрести билет для разовой поездки «туда» или «туда-обратно» либо абонементный билет установленной формы. Проездные документы (билеты) сохраняются в течение всего пути следования поезда и до момента выхода через пункт контроля проездных документов (билетов)(при наличии указанного пункта) на железнодорожных станциях (вокзалах) и остановочных пунктах.