Симферополь – Джанкой: расписание электричек сегодня 2021

Симферополь – Джанкой. Один из способов добраться из Симферополя в джанкой это поездка на электричке. Финансово это один из самых выгодных вариантов. На маршруте работают новые электро-составы. Предлагаем Вам ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов по маршруту следования и при необходимости купить железнодорожный билет. На маршруте работают новые, современные электропоезда.
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Расписание электричек Симферополь – Джанкой на сегодня
С 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб. до 1,62 руб. за пассажиро-километр, по территории Краснодарского Края устанавливается зонный тариф в размере 39 рублей за одну десятикилометровую зону.
Цена билета: Симферополь – Джанкой — от 147 р. 42 к.
Расстояние: 93 км.
Электричка Симферополь – Джанкой — расписание 2021
Электричка Джанкой — Симферополь — расписание 2021
Маршруты: Симферополь – Севастополь; Симферополь – Евпатория; Севастополь – Евпатория Курорт; Симферополь – Феодосия – Керчь; Симферополь – Солёное озеро – Джанкой; Джанкой – Керчь; Феодосия – Армянск; Керчь – Анапа; Солёное Озеро – Евпатория;
Маршрут электропоезда Симферополь – Джанкой
Время в пути — 1 ч. 56 м.
В пригородных поездах запрещается:
- Нарушать общественный порядок и мешать спокойствию других пассажиров.
- Повреждать внутривагонное оборудование.
- Нарушать технику безопасности при проезде, посадке и высадке из вагонов.
- Осуществлять несанкционированную торговлю.
- Распивать спиртные напитки.
- Курить в вагонах и тамбурах.
- Осуществлять несанкционированный срыв стоп-крана.
- Размещать ручную кладь в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.
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