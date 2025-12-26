Прямо сейчас:
Симферополь: городские службы переведены в режим повышенной готовности
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 13:12 26.12.2025

В крымской столице установилась отрицательная температура воздуха. Согласно прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается выпадение мокрого снега. В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные изменения погодных условий.

На базе МБУ «Город» организованы дежурства личного состава и специализированной техники. К работе в случае снегопада и образования гололедицы готовы 12 комбинированных дорожных машин. При необходимости парк техники будет дополнительно усилен, в том числе за счёт тракторов и другой механизации.

Особое внимание планируется уделить пешеходным зонам и общественным территориям. Для обеспечения безопасности движения пешеходов к работам будут привлечены порядка 450 дворников. Все сотрудники обеспечены необходимым инвентарём и средствами для очистки тротуаров, — подчеркнул директор МБУ «Город» Роман Гусынин.

Также, по информации Романа Гусынина, на складах МБУ «Город» сформирован необходимый запас противогололёдных материалов и реагентов, что позволит своевременно проводить обработку улично-дорожной сети и предотвратить образование наледи.

Администрация города призывает жителей и гостей Симферополя соблюдать меры предосторожности, быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также избегать резких манёвров при управлении транспортом.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

