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Симферополь готов к возможному ухудшению погодных условий

Симферополь готов к возможному ухудшению погодных условий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:14 27.01.2022

По данным крымского Гидрометцентра в Крыму ожидаются снегопады. На 28 и 29 января по Республике объявлено штормовое предупреждение. Симферополь готовится к непогоде.

С учетом прогноза, сотрудники и специализированная техника муниципального бюджетного учреждения «Город» находятся в режиме повышенной готовности: к работам по очистке и противогололедной обработке улично-дорожной сети крымской столицы в ночную смену готовы 10 комбинированных дорожных машин. На случай значительного ухудшения погодных условий в резерве находятся ещё 2 единицы комбинированных дорожных машин, — сообщили в администрации Симферополя.

С утра завтрашнего дня к работе на участках в плановом порядке приступят 270 дворников учреждения, а также 7 единиц специализированной техники.

Работники «Города» ежедневно проводят комплекс мероприятий по уборке улично-дорожной сети города от снега, а также противогололёдной обработке. Предприятие делает всё возможное для обеспечения безопасного передвижения водителей и пешеходов. Тем не менее прошу всех жителей нашего города быть осторожными и обязательно соблюдать правила безопасности в условиях ухудшения погодных условий и штормового предупреждения, – отметил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

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