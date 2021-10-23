Симферополь готовится к ухудшению погодных условий

По данным «Крымского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 24 октября в Симферополе ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы — 25 м/с. Власти крымской столицы объявили режим «повышенной готовности», в связи с ухудшением погодных условий. Руководителям подведомственных организаций и отдельных учреждений были даны соответствующие поручения:

Начальнику ЕДДС города Симферополя посредством «Городского радио» оповестить население об ухудшении погодных условий и правилах действий населения при подтоплениях, усиления ветра.

Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя, МБУ «Город» организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения. В том числе, предусмотреть резерв техники и ГСМ для ликвидации последствий подтоплений, дорожных заторов, камнепадов и селей, а также на постоянной основе проводить очистку отводных каналов, ливнестоков и дренажных сетей, расчистку русел рек Салгир, Славянка, Абдалка, Малый Салгир.

МУП «Киевский Жилсервис», «Центральный Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис», «Аванград», МБУ «Город», МБУ «Горсвет», МБУ «Горзеленхоз», МУП «Экоград», Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма», «Крыммелиоводхоз», Симферопольское управление по эксплуатации газового оборудования ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ГУП РК «Крымтроллейбус», Симферопольский городской район электросетей перевести силы и средства в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, а также содержать в готовности автомобильную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев.

Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить готовность сил и средств к реагированию на ситуации, возникающие на подведомственных сетях снабжения.

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Управлению образования администрации города содержать в готовности пункты временного размещения и обеспечить приведение в готовность к приему пострадавшего населения.

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