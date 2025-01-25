Симферополь готовится к весеннему озеленению

В МБУ «Горзеленхоз» осуществляется подготовка к весеннему озеленению территории города Симферополя. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

На текущий момент в тепличном комплексе учреждения подготовлено уже около 25 тысяч весенних цветов, которые будут высажены на городских клумбах в преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией.

Цветы будут украшать улично-дорожную сеть: дорожные кашпо, городские клумбы, сквер Победы, клумбы, расположенные на площади Ленина и на других общественных территориях, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Марию Бороненкову.

Кроме того, в МБУ «Горзеленхоз» в настоящее время проходит третий этап посева летних цветов: петуний, сальвий, колеусов и бегоний, которые украсят крымскую столицу с начала мая.

Всего запланировано высадить около 168 тысяч однолетних и весенних цветов.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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