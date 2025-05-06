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Симферополь готовится ко Дню Победы
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферополь готовится ко Дню Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 15:51 06.05.2025

Симферополь активно готовится ко Дню Победы. По всему городу установлены праздничные инсталляции и украшения. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Симферополя Александр Семенченко.

В этом году наша страна отмечает значимую дату – 80-летие Великой Победы. Администрация крымской столицы проводит работу по увековечению памяти героев и прославлению тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В центре города, на всех площадях и кольцах, будут установлены инсталляции, посвященные героическим страницам нашей истории. Две интерактивные выставки откроются в парке Гагарина и в сквере на улице Залесская. С помощью мобильного приложения по QR-коду посетители смогут погрузиться в события тех дней, — отметил Александр Семенченко.

Также в парке Тренева будет развернута экспозиция, рассказывающая о роли энергоснабжения Республики Крыма в годы Великой Отечественной войны.

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Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Симферополе создаются тематические муралы с изображениями маршалов Победы.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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