Симферополь готовится ко Дню Победы

Симферополь активно готовится ко Дню Победы. По всему городу установлены праздничные инсталляции и украшения. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Симферополя Александр Семенченко.

В этом году наша страна отмечает значимую дату – 80-летие Великой Победы. Администрация крымской столицы проводит работу по увековечению памяти героев и прославлению тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В центре города, на всех площадях и кольцах, будут установлены инсталляции, посвященные героическим страницам нашей истории. Две интерактивные выставки откроются в парке Гагарина и в сквере на улице Залесская. С помощью мобильного приложения по QR-коду посетители смогут погрузиться в события тех дней, — отметил Александр Семенченко.

Также в парке Тренева будет развернута экспозиция, рассказывающая о роли энергоснабжения Республики Крыма в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Симферополе создаются тематические муралы с изображениями маршалов Победы.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 8