Симферополь готовят к пожароопасному периоду

В рамках подготовки к пожароопасному периоду в крымской столице начаты работы по покосу сухой поросли и камышей вокруг водных объектов и городских лесов. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Эмин Набиев.

Данные мероприятия направлены на снижение риска возникновения пожаров на территории Симферополя и обеспечение безопасности жителей и гостей города.

Сухая растительность, особенно в условиях высоких температур и сильного ветра, представляет собой серьезную угрозу, способствуя быстрому распространению огня. Поэтому актуальные меры по ее удалению являются важным шагом в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, — цитирует пресс-служба администрации симферополя Эмина Набиева.

Администрация Симферополя призывает граждан быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в преддверии летнего сезона. В случае возникновения пожара необходимо немедленно сообщить об этом в МЧС по телефонам: 101 или 112.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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