Симферополь готовят к празднику: километры гирлянд и новогодние локации

Основные елки все у нас будут установлены и все локации будут украшены до 19 декабря. 19 декабря, конечно же, для самых маленьких у нас будет открытие елки на площади Ленина, – сообщил он.

Сейчас специалисты приступили к оформлению территории железнодорожного вокзала. Семенченко отметил, что к праздничному оформлению города подключились и социально активные предприятия, которые предложили установить дополнительные елки и помогают с украшениями. Чиновник напомнил, что в последние годы администрация не закупает новые декорации, а поддерживает в рабочем состоянии уже имеющиеся.

При этом массовых мероприятий, по словам замглавы администрации, проводить не планируется.

В Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция «Новый год в Крыму как дома».

источник: РИА Новости Крым