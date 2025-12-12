Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Симферополь готовят к празднику: километры гирлянд и новогодние локации
Новости Республики
Симферополь готовят к празднику: километры гирлянд и новогодние локации
иллюстрация: скрин видео РИА Новости Крым

Симферополь готовят к празднику: километры гирлянд и новогодние локации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:21 12.12.2025

В Симферополе полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Об этом рассказал замглавы администрации Симферополя Александр Семенченко. По его словам, установка праздничных локаций идет в плановом режиме, а главная городская елка традиционно появится на площади Ленина уже совсем скоро.

Основные елки все у нас будут установлены и все локации будут украшены до 19 декабря. 19 декабря, конечно же, для самых маленьких у нас будет открытие елки на площади Ленина, – сообщил он.

Сейчас специалисты приступили к оформлению территории железнодорожного вокзала. Семенченко отметил, что к праздничному оформлению города подключились и социально активные предприятия, которые предложили установить дополнительные елки и помогают с украшениями. Чиновник напомнил, что в последние годы администрация не закупает новые декорации, а поддерживает в рабочем состоянии уже имеющиеся.

Узнайте больше:  Крымчанка выиграла в лотерею от "Столото" 1 миллион рублей

При этом массовых мероприятий, по словам замглавы администрации, проводить не планируется.

В Крыму на новогодние праздники ожидают рекордный наплыв туристов. В республике готовятся принимать гостей и уже продумали мероприятия на продолжительные зимние каникулы. Кроме того, в первый зимний месяц в республике традиционно стартовала акция «Новый год в Крыму как дома».

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.