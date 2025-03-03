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Симферополь готовят к весеннему сезону
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферополь готовят к весеннему сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 18:06 03.03.2025

Несмотря на снежный март, в теплицах МБУ «Горзеленхоз» активно продолжается работа по подготовке к весенне-летнему сезону. Об этом сообщила заместитель директора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова:

Работы по подготовке цветов к весенней высадке завершены. В настоящее время осуществляется высадка виолы в кашпо. К 16 марта – Дню воссоединения Крыма с Россией – цветы будут украшать улицы города. Параллельно проводится активная подготовка к празднованию 80-летия Победы. На сегодняшний день около 70 тысяч цветов готовы к пересадке на городские клумбы к майским праздникам. Среди них: петуния, сальвия, лобелия, а также бархатцы.

Процесс первой пикировки — пересадки рассады из лотков в пикировочные горшки с маленькими ячейками — также происходит согласно установленному графику. Данная процедура формирует правильную корневую систему растений, что является необходимым этапом перед пересадкой в технологический горшок. Из него цветы впоследствии будут пересажены на городские клумбы.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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