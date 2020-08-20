Симферополь и Бахчисарай — среди популярных городов для бюджетных путешествий в сентябре

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно недорого съездить в путешествие в сентябре.

Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Волгоград, Барнаул, Краснодар, Симферополь и Бахчисарай составили семерку популярных городов для бюджетных путешествий в сентябре по стране. Туристы бронируют поездки в первый месяц осени на 1-2 дня и потратят на проживание от 710,4 рублей до 1,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в августе в Бахчисарае, дороже — в Санкт-Петербурге, — отмечает в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 30 сентября 2020 года.

Семь популярных городов для бюджетных путешествий в сентябре:

Ростов-на-Дону — 1350 рублей / 1 ночь* Санкт-Петербург — 1500 рублей / 1 ночь Волгоград — 1400 рублей / 1 ночь Барнаул — 1000 рублей / 1 ночь Краснодар — 1300 рублей / 1 ночь Симферополь — 929,2 рублей / 1,2 ночи Бахчисарай — 710,4 рублей / 1,25 ночи

*Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей