Симферополь и Феодосия — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в декабре 2025 года. На первом месте оказалась Казань, на втором Краснодар, а на третьем — Нижний Новгород. Во сколько же обойдутся трехдневные поездки в декабре? — сообщили в пресс-службе сервиса.
Десять самых популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре:
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический