Симферополь и Феодосия - в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 13:00 16.12.2025

Декабрь — время, когда многие уже утомились от работы и каждодневной рутины. Устали ждать новогодних каникул, хочется отдыха прямо сейчас. Пусть даже только на три дня — для того, чтобы переменить обстановку, развеяться, увидеть новый город или другое интересное место.  Куда же отправиться в декабре?
  1. Казань, Татарстан ― 5927 р.*
  2. Краснодар, Краснодарский край ― 3884 р.
  3. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6097 р.
  4. Архыз, Карачаево-Черкесия  ― 9880 р.
  5. Зеленоградск, Калининградская область ― 7107 р.
  6. Симферополь, Крым  ― 4001 р.
  7. Домбай, Карачаево-Черкесия  ― 12867 р.
  8. Майкоп, Адыгея  ― 6656 р.
  9. Каменномостский, Адыгея  ― 8258 р.
  10. Феодосия, Крым  ― 5965 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении

источник: пресс-служба ТВИЛ 

