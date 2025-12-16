Симферополь и Феодосия — в топе популярных направлений для трехдневного отдыха в декабре

Декабрь — время, когда многие уже утомились от работы и каждодневной рутины. Устали ждать новогодних каникул, хочется отдыха прямо сейчас. Пусть даже только на три дня — для того, чтобы переменить обстановку, развеяться, увидеть новый город или другое интересное место. Куда же отправиться в декабре?