Симферополь и Ялта готовятся к ухудшению погодных условий

В воскресенье Крым накроет ливнями. Симферополь и Ялта готовятся к непогоде, в городах прошли заседания оперативных штабов.

​Симферополь.

По вопросу о готовности и проведении превентивных мероприятий по защите Симферополя в результате подтопления – очистке отводных каналов, ливнестоков, дренажных систем на территории города и на МКД, а также о наличии сил и средств для привлечения к ликвидации ЧС и уборке аварийных деревьев были заслушаны доклады МБУ «Город» и жилсервисов.

МУП «Киевский жилсервис», «Центральный Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис» и «Аванград» сообщили, что по каждому предприятию в круглосуточный режим готовности переведена аварийная бригада, вторая бригада сформирована и оповещена, имеющаяся спецтехника проверена и подготовлена к использованию, а также оповещены все сотрудники на случай экстренного сбора при возникновении нештатной ситуации в течении установленного времени – до 1 часа.

МБУ «Город» также отчитался о полной готовности учреждения и сотрудников.

После поступления в учреждение штормового предупреждения были задействованы все отделы, которые могут привлекаться для выполнения по подготовке к превентивным мероприятиям, а также подготовлены силы и средства на случай возникновения чрезвычайной ситуации. На сегодняшний день поставлены и выполняются следующие задачи: дежурная бригада, отдел санитарной очистки занимаются очисткой наносов, дождеприемников в местах сброса воды и других, в этом направлении задействовано порядка 150 человек; ведется подготовка техники, в наличии самосвалы, тракторы, вышки, также предупреждены все водители – в случае необходимости прибытие на базу; переведены на круглосуточное дежурство аварийные бригады, которые обеспечены помпами, косами, пилами и другим инструментом; отдел зеленого хозяйства в случае падения деревьев выделяет дополнительно пильщиков и вышки; диспетчерская работает круглосуточно, — рассказал заместитель директора МБУ «Город» Сергей Круцюк.

В связи с ухудшением погодных условий штаб поручил:

— Единой дежурно-диспетчерской службе оповестить посредством «городского радио» население об ухудшении погодных условий, правилах действий населения при подтоплениях, усилениях ветра, обратить внимание на оповещение населения в районе улиц Ким, Ракетной при открытии шлюза и сброса воды по руслу реки Салгир;

— Департаменту городского хозяйства и МБУ «Город» организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения, предусмотреть резерв техники и ГСМ для ликвидации последствий подтоплений, дорожных заторов, камнепадов и селей, а также на постоянной основе проводить очистку отводных каналов, ливнестоков и дренажных сетей, расчистки русел рек Салгир, Славянка, Абдалка, малый Салгир;

— всем присутствующим предприятиям перевести силы и средства в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий на территории Симферополя, содержать в готовности автомобильную технику (и иную специализированную технику), оборудование (мотопомпы, пилы), привлекаемые к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев;

— руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить готовность сил и средств к реагированию на ситуации, возникающие на подведомственных сетях снабжения.

Также по решению комиссии поручено провести проверку пунктов временного размещения, организованных на базе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Симферополя и их своевременное приведение в готовность к приему пострадавшего населения.

Ялта.

На заседании штаба ЧС в Ялте обсудили готовность к возможным ухудшениям погодных условий.

Мы понимаем «узкие» места – то есть зоны возможного подтопления, которые выявились при предыдущих обильных осадках. Мы определили какую технику закрепить и ответственных лиц по этим участкам, — отметила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Она уточнила, что до сих пор подтопленными остается 19 частных домовладений и еще 27 – засыпаны грунтом.