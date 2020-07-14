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Симферополь и Воронеж связала прямыми рейсами сибирская авиакомпания
фото: пресс-служба Международный аэропорт "Симферополь

Симферополь и Воронеж связала прямыми рейсами сибирская авиакомпания

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:15 14.07.2020

Авиакомпания «ИрАэро» с 14 июля впервые в своей истории приступила к полетам между Симферополем и Воронежем. Это уже второй перевозчик, осуществляющий прямые рейсы между столицами Республики Крым и Воронежской области в этом сезоне.

Трижды в неделю полеты по этому направлению выполняет авиакомпания Nordwind. После запуска рейсов «ИрАэро» общая частота полетов между Симферополем и Воронежем увеличилась с трех до четырех раз в неделю. «ИрАэро» осуществляет прямые рейсы из аэропорта Симферополь в Воронеж и обратно по вторникам. Время в пути составляет около 2 часов. Перевозчик будет выполнять рейсы по этому направлению до 29 сентября, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Авиакомпания Nordwind осуществляет полеты из Симферополя в Воронеж по понедельникам, четвергам и воскресеньям, в обратном направлении – по вторникам, четвергам и воскресеньям. Прямые рейсы по этому направлению перевозчик продолжит до 22 октября.

В июле 2020 года рейсы в Крым уже осуществляют 15 авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта Симферополь, как и в прошлом году, составляет 56 направлений полетов.

Симферополь и Воронеж связала прямыми рейсами сибирская авиакомпания

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