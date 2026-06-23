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Продолжается благоустройство общественной территории вдоль реки Абдалка
Фото: Администрация Симферополя

Симферополь: идёт благоустройство общественной территории вдоль реки Абдалка

Опубликовал: news-parser в Инфраструктура Крыма 10:32 23.06.2026

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Данная территория была выбрана самими жителями Симферополя в 2025 году по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Общая площадь обновляемого пространства составляет более 25 тысяч квадратных метров.

Как сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства Андрей Древич, в настоящее время подрядная организация выполняет плиточное мощение, обустройство основания под спортивные игровые комплексы, а также прокладку инженерных сетей и устройство основания под габионные конструкции.

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Реализация проекта позволит создать современное, комфортное и безопасное общественное пространство для отдыха жителей и гостей Симферополя.

источник: Администрация Симферополя

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