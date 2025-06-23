Симферополь: идёт отбор на конкурс «Лучший предприниматель города»

Администрация города Симферополя Республики Крым объявляет о проведении конкурса «Лучший предприниматель города» в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым.
Отбор конкурсантов проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса «Лучший предприниматель города», утвержденным постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 03.11.2016 № 2646.
Конкурсный отбор проводится в номинациях:
1) «Лучший вклад»,
2) «Импульс добра»,
3) «Свое дело»,
4) «Будущее бизнеса»,
5) «Прорыв года».
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 03.06.2025 по 17.07.2025 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 52, 4 этаж, каб.71, электронный адрес: zakup.econom@simf.rk.gov.ru, МКУ Департамент развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым, понедельник — пятница: с 09:00 — 17:00 по местному времени, перерыв: с 13:00 — 14:00.
Критерии оценки участников Конкурса определяются в соответствии с приложением 2 к Положению о проведении конкурса «Лучший предприниматель города» в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым.
Конкурсный отбор проходит в 2 этапа:
Первый этап. Заочный отбор конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.
Победители первого этапа Конкурса допускаются к участию
в электронном голосовании.
Второй этап. Электронное голосование на официальном сайте администрации. Не позднее 5 рабочих дней со дня размещения результатов первого этапа Конкурса.
Победители и участники Конкурса будут награждены дипломами и призами.
Более подробную информацию о Конкурсе можно получить по номеру телефона +7 (978) 107-44-45.
Оформить заявку на участие в Конкурсе: Приложение 1 — Заявка ЛПГ.pdf
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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