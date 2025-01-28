Симферополь: идёт прим документов на летнее оздоровление льготных категорий детей

Департамент образования администрации города Симферополя информирует, что 14 января 2025 стартовал прием документов на летнее оздоровление льготных категорий детей в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года.

Приглашаем следующие категории детей, для подачи документов:

дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;

дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, при отсутствии медицинских противопоказаний и способных к самообслуживанию;

дети — жертв насилия, жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, пострадавших от последствий стихийных бедствий (в том числе Чернобыльской катастрофы), а также дети, оказавшихся в экстремальных условиях;

дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

дети из малоимущих (малообеспеченных) семей;

дети из многодетных семей;

дети из неполных семей;

дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при выполнении служебных обязанностей;

талантливые и одарённые дети;

дети-отличники обучения;

дети-лидеры детских общественных организаций и ученического самоуправления;

дети-участники детских творческих коллективов и спортивных команд;

дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

дети, находящихся в трудной жизненной ситуации;

дети военнослужащих

Прием документов проводиться по адресу: г. Симферополь, бульвар Франко, 25, каб. 123 каждый вторник и четверг с 14-00 до 17-00.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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