Симферополь: идёт прим документов на летнее оздоровление льготных категорий детей

Департамент образования администрации города Симферополя информирует, что 14 января 2025 стартовал прием документов на летнее оздоровление льготных категорий детей в рамках летней оздоровительной кампании 2025 года.
Приглашаем следующие категории детей, для подачи документов:
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;
- дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии, при отсутствии медицинских противопоказаний и способных к самообслуживанию;
- дети — жертв насилия, жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, пострадавших от последствий стихийных бедствий (в том числе Чернобыльской катастрофы), а также дети, оказавшихся в экстремальных условиях;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети из малоимущих (малообеспеченных) семей;
- дети из многодетных семей;
- дети из неполных семей;
- дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при выполнении служебных обязанностей;
- талантливые и одарённые дети;
- дети-отличники обучения;
- дети-лидеры детских общественных организаций и ученического самоуправления;
- дети-участники детских творческих коллективов и спортивных команд;
- дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;
- дети, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- дети военнослужащих
Прием документов проводиться по адресу: г. Симферополь, бульвар Франко, 25, каб. 123 каждый вторник и четверг с 14-00 до 17-00.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: социальная сфера Крыма и Севастополя