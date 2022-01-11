Симферополь к холодам готов, рапортуют власти

В Симферополе из-за ухудшения погоды ввели режим «повышенной готовности». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

На основании постановления городской администрации на территории Симферополя введен режим «Повышенной готовности» в связи с ухудшением погодных условий, — сообщили в администрации крымской столицы.

Напомним, 12 и 1З января в Крыму ожидаются: временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с. 12 января порывы до 25 м/с. Температура воздуха понизится ночью до 9-14 градусов мороза, днём – до 3-8 градусов мороза.

Администрация Симферополя информирует:

Руководителям подведомственных организаций и отдельных учреждений Симферополя были даны соответствующие поручения:

– Начальнику ЕДДС города Симферополя посредством «Городского радио» оповестить население об ухудшении погодных условий и правилах действий населения при гололедице, усиления ветра.

– Департаменту городского хозяйства администрации Симферополя, МБУ «Город» организовать проверку готовности подведомственных аварийно-восстановительных бригад и коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах жизнеобеспечения. В том числе, предусмотреть резерв техники и ГСМ для ликвидации последствий подтоплений, дорожных заторов, камнепадов и селей, а также обеспечить готовность снегоуборочной и специализированной техники, задействованной в проведении очистки и посыпке автомобильных дорог.

– МУП «Киевский Жилсервис», «Центральный Жилсервис», «Железнодорожный Жилсервис», «Аванград», МБУ «Город», МБУ «Горсвет», МБУ «Горзеленхоз», МУП «Экоград», Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма», «Крыммелиоводхоз», Симферопольское управление по эксплуатации газового оборудования ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ГУП РК «Крымтроллейбус», Симферопольский городской район электросетей перевести силы и средства в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, а также содержать в готовности автомобильную технику, оборудование, привлекаемые к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями и распилом, уборкой аварийных деревьев и сильным отложением снега.

– Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить готовность сил и средств к реагированию на ситуации, возникающие на подведомственных сетях снабжения.

– Управлению образования администрации города содержать в готовности пункты временного размещения и обеспечить приведение в готовность к приему пострадавшего населения.

– Безопасным районом, с целью эвакуации домашних животных и автомобильного транспорта, определить территорию в районе улиц Маршала Жукова и Героев Сталинграда.

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