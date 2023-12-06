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Симферополь к Новому году украсят высокие ёлки-конусы

Симферополь к Новому году украсят высокие ёлки-конусы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:10 06.12.2023

Симферополь готовится к Новому году. Главная ёлка крымской столицы (на площади Ленина) уже установлена, ее уже даже украсили. Всё готово к старту праздничных мероприятий (их-то, торжеств и гуляний, на самом деле, не будет, но по факту официально ёлку «зажгут» 19 декабря – в день святого Николая). Ёлка – новая. Впрочем, снова зеленый конус. То ли тренд такой, то ли так удобнее (транспортировка, монтаж, демонтаж), то ли дешевле (тут уж и вовсе беспокоиться нечего, по заверению городских властей, на нее не потрачено ни единой бюджетной копейки).

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Симферополь к Новому году украсят высокие ёлки-конусы

Для любителей шарад и сравнений два фото – прошлогодней и новой ёлки. Как говорится, найди пять отличий (гирлянды и инсталляции не в счет).

Симферополь к Новому году украсят высокие ёлки-конусы Симферополь к Новому году украсят высокие ёлки-конусы

Впрочем, есть отличие по высоте: новая – 24 метра, старая – 23 метра…

Симферополь к Новому году украсят высокие ёлки-конусы

«Старую» ёлку не выбросили – она будет стоять у железнодорожного вокзала Симферополя. На бульваре имени Ленина уже идет монтаж основания второй вечнозеленой красавицы.

Симферополь к Новому году украсят высокие ёлки-конусы

Еще одна ёлка будет установлена на площади Куйбышева. На перекрестках улицы Пушкина с улицами Карла Маркса и Горького установят фотозоны и инсталляции.

 

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