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Симферополь-Каховка: запущен новый автобусный маршрут
фото: pikist.com

Симферополь-Каховка: запущен новый автобусный маршрут

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:39 05.07.2024

Новый автобусный маршрут запустили из Симферополя в Каховку Херсонской области, сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

Сегодня из Симферополя отправился первый автобус на Каховку, который будет курсировать ежедневно. Маршрут следует через Красноперекопск, Армянск и Чаплынку, — написал он в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что сейчас между Крымом и Херсонской областью ходят маршруты Джанкой — Геническ, Симферополь — Бердянск, Симферополь — Мелитополь, Ялта — Геническ, Евпатория — Геническ, Севастополь — Стаханов, Симферополь — Складовск, Евпатория — Мелитополь, Ялта — Мелитополь — Донецк, Ялта — Стаханов, Ялта — Кировск, Ялта — Мелитополь.

источник: ТАСС

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