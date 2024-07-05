Симферополь-Каховка: запущен новый автобусный маршрут

Сегодня из Симферополя отправился первый автобус на Каховку, который будет курсировать ежедневно. Маршрут следует через Красноперекопск, Армянск и Чаплынку, — написал он в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что сейчас между Крымом и Херсонской областью ходят маршруты Джанкой — Геническ, Симферополь — Бердянск, Симферополь — Мелитополь, Ялта — Геническ, Евпатория — Геническ, Севастополь — Стаханов, Симферополь — Складовск, Евпатория — Мелитополь, Ялта — Мелитополь — Донецк, Ялта — Стаханов, Ялта — Кировск, Ялта — Мелитополь.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Донбасс
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Донбасс