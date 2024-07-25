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Симферополь: как проводится полив в парках и скверах крымской столицы
фото: пресс-служба администрации Симферополя

Симферополь: как проводится полив в парках и скверах крымской столицы

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 12:54 25.07.2024

В парках и скверах Симферополя в постоянном режиме проводится полив зелёных насаждений, газонов и цветников. Используются как системы автоматического полива, не требующие участия человека, так и ручные системы. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью МБУК «Парки столицы» Галина Фомина.

По ее информации, в Детском парке и парке Гагарина применяется преимущественно ручной полив, а также на помощь приходит техника. Это трактор с цистерной для воды, ёмкость которой составляет 3 тысячи литров. В скверах Тренева, Ленина, Высоцкого, Республики, а также на Аллее космонавтов задействован автоматический полив.

Для безопасности растений полив проводится преимущественно в ночное время, а также ранним утром. Регулярно, в соответствии с графиком поливаются цветы, а также деревья и кустарники в возрасте до трёх лет. Парковые насаждения среднего и старшего возраста требуют более редкого полива, так как у них хорошо развита корневая система, — подчеркивает Галина Фомина.

Также, стоит отметить, что работниками учреждения «Парки столицы» поддерживается надлежащее состояние автоматических систем полива на подведомственных территориях. При необходимости проводятся ремонтно-восстановительные работы и замена сломанных форсунок. Мы убедительно просим гостей скверов не ходить и не играть на газонах. Так как это чаще всего ведёт к поломке поливных форсунок. А в такую жаркую погоду остановка системы полива грозит растениям гибелью.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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