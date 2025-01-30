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Симферополь: как воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте?
фото: pxhere.com

Симферополь: как воспользоваться льготным проездом в общественном транспорте?

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 11:44 30.01.2025

Для реализации льготного проезда на основании бесконтактной банковской карты (путем считывания бесконтактного электронного документа платежной системы МИР валидатором) льготным категориям граждан необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в рабочее время с копией паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Республики Крым заявителя, удостоверения на предоставление меры социальной поддержки и написать заявление установленного образца. Никакие дополнительные документы предоставлять не требуется.

При считывании данных гражданина льготной категории система средства не списывает.

На маршрутах работают контролеры, которые могут проверить наличие права на льготный проезд, поэтому гражданину льготной категории необходимо иметь при себе удостоверение о праве на меры социальной поддержки. При использовании банковской карты дополнительно предъявлять ее водителю не требуется.

Правом на льготный проезд в общественном транспорте наделены 35 льготных категорий, а также все дети из многодетных семей, постоянно проживающие на территории региона, в том числе совершеннолетние студенты колледжей, техникумов и вузов до достижения ими 23 лет.

Удостоверение для льготного проезда можно получить в МФЦ или в органе труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Удостоверения о праве на меры поддержки для детей из многодетных семей выдаются только в заявительном порядке. Один из родителей должен обратиться лично с письменным заявлением и предъявлением оригинала своего паспорта либо в МФЦ, либо в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства. К заявлению необходимо приложить фото ребенка (детей) и предъявить специалисту оригиналы свидетельств о рождении, паспортов совершеннолетних детей, для копирования. Для учащихся ссузов и вузов дополнительно предоставляется справка с места учебы с указанием очной формы обучения.

Обращаем внимание, что удостоверения детей, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут служить для реализации льготного проезда до окончания их срока действия, указанного в соответствующем документе.

За получением дополнительной информации жители города Симферополя могут обратиться в департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя: бул. И. Франко, 25, тел. +7-978-988-32-60, 60-02-04.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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