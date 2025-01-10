Симферополь: меры социальной поддержки для многодетных семей

Какие меры социальной поддержки существуют для многодетных семей? Об этом рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Диана Фератова. Многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. При получении статуса многодетной семьи он закрепляется бессрочно. Однако, меры социальной поддержки продолжают действовать до совершеннолетия одного из детей или, если ребенок продолжает обучение по очной форме, до 23 лет. В Республике Крым для многодетных семей существует ряд мер социальной поддержки, а именно:

Компенсация затрат при оплате коммунальных услуг в размере 50%;

Компенсация при оплате жилого помещения в размере 50%;

Скидка на пользование квартирным телефоном в размере 50%;

Право льготного проезда в общественном транспорте в пределах Республики Крым;

Для получения статуса многодетной семьи одному из родителей необходимо обратиться в департамент труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Также ежегодно с 1 августа по 1 ноября осуществляется прием заявлений от многодетных семей для предоставления компенсации затрат на приобретение школьной формы для детей, обучающихся в образовательных учреждениях.

Претендовать на компенсацию может один из родителей ребенка. Ребенок должен получать образование по очной форме в образовательных учебных учреждениях. Семья при этом должна иметь статус многодетной.

Подать заявление можно тремя способами:

В отделении МФЦ;

Через портал Госуслуг;

В орган социальной защиты по месту жительства.

К заявлению в обязательном порядке прилагаются документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, подтверждающий статус многодетной семьи, свидетельство о рождении либо паспорт ребенка, на которого будет получаться компенсация, документы, подтверждающие приобретение школьной формы (чеки, товарные накладные, кассовые чеки), а также реквизиты счёта, на который в дальнейшем будет перечислена компенсация.

Срок рассмотрения заявления — 15 рабочих дней, после чего заявителю направляется уведомление о принятом решении.

За получением более подробной информации жители столицы Крыма могут обратиться непосредственно в Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по адресу: г. Симферополь, бульвар Франко, 25. Дополнительно необходимая информация размещена на официальном сайте Администрации, на вкладке «Департамент труда и социальной защиты населения», а также в официальных социальных сетях (Tелеграм, ВКонтакте).

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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