Симферополь: меры социальной поддержки для участников СВО

Меры социальной поддержки участникам специальной военной операции предоставляются в соответствии с федеральным законом «О ветеранах» № 5-ФЗ на территории Российской Федерации, а также в соответствии с региональных законом № 35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым». Подробнее об этом рассказала начальник департамента труда и социальной защиты Диана Фератова.

В сфере социальной защиты участникам СВО предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 50%. Данные меры поддержки предоставляются органами социальной защиты по месту жительства военнослужащего.

Напомню, что военнослужащие, проходящие службу в местах проведения специальной военной операции, имеют статус ветерана боевых действий, что подтверждается удостоверением ветерана боевых действий либо справкой воинской части о сроке и территории, на которой военнослужащий проходит службу, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Диану Фератову.

Для получения льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг представитель семьи либо сам военнослужащий должны обратиться в орган социальной защиты с соответствующим заявлением. В нем указываются все необходимые сведения по видам коммунальных услуг, лицевые счета, а также наличие приборов учета. К заявлению прилагается копия документов, подтверждающих статус военнослужащего.

Для подтверждения льгот обращаться в коммунальные организации не требуется; эти сведения передаются ежемесячно автоматически без участия самого заявителя.

Кроме того, в Республике Крым ранее предоставлялась разовая льгота в размере 200 тыс. рублей для тех военнослужащих, которые заключили контракт на прохождение воинской службы либо были призваны в ряды Вооруженных Сил в рамках мобилизации. С 1 августа текущего года размер данной выплаты увеличен до 400 тыс. рублей. Эта выплата предоставляется Министерством труда и социальной защиты Республики Крым. На сегодняшний день она предоставляется без заявления для тех граждан, которые заключили контракт о прохождении воинской службы в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок не менее одного года.

Также для военнослужащих предусмотрены меры социальной поддержки и в иных областях: в сферах образования, здравоохранения и спорта. Каждое ведомство, которое предоставляет меры социальной поддержки или оказывает услуги, обеспечивает скидки и льготы для военнослужащих. Для их получения необходимо обращаться в то учреждение, которое оказывает услуги.

По вопросам поддержки военнослужащих жители города Симферополя могут обращаться в Департамент труда и социальной защиты населения города Симферополя по адресу: Бульвар Франко, 25, а также в региональный филиал фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Симферополь, ул. Долгоруковская, 3.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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