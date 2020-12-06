Симферополь начнет получать воду из Бештерек-Зуйского водозабора в апреле следующего года

Вода из Бештерек-Зуйского водозабора начнет поступать в систему водоснабжения Симферополя с 18 апреля. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

Мы сейчас активно строим водовод от Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя. Планируем рабочий пуск воды 18 апреля следующего года. Протяженность этого водовода 21 километр, диаметр – 500 мм в две нитки. Также в этот объект входит насосная станция и обустройство самого водозабора, – рассказал министр.

Храмов уточнил, что сейчас госпредприятие «Крымгеология» осуществляет бурение пяти дополнительных скважин на водозаборе к трем уже действующим.

После завершения работ «Крымгеологии» всего будет на этом водозаборе восемь скважин, которые нам необходимо будет обвязать, построить резервуары чистой воды и с помощью насосной станции доставить эту воду в Симферополь, – уточнил Храмов.

Напомним, в Крыму завершается строительство трех водозаборов. Работы велись по федеральной целевой программе. Стоимость проекта – более одного миллиарда рублей. После завершения строительства тракта водоподачи в Северо-Крымский канал, населенные пункты от Феодосии до Керчи получат по 195 тысяч кубических метров воды в сутки.