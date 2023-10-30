Симферополь: «Ночь искусств – 2023» в Центральной библиотеке Республики Крым

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 4 ноября 2023 года с 18.00 в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И. Я. Франко (ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А) пройдёт Всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств – 2023», приуроченная ко Дню народного единства.

В рамках акции, которая в этом году проходит под девизом «Россия объединяет», состоятся интересные и познавательные тематические мероприятия: мастер-классы, выставки, презентации художественных проектов, творческие встречи, которые подарят уникальную возможность узнать больше об искусстве и культуре, познакомиться с творчеством талантливых людей, а также получить увлекательные и занимательные уроки мастерства. Приглашаем всех желающих посетить библиотеку, присоединиться к «Ночи искусств – 2023» и испытать множество приятных эмоций и ярких впечатлений! — говорят организаторы.