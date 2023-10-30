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Симферополь: «Ночь искусств – 2023» в Центральной библиотеке Республики

Симферополь: «Ночь искусств – 2023» в Центральной библиотеке Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:04 30.10.2023

При поддержке Министерства культуры Республики Крым 4 ноября 2023 года с 18.00 в Крымской республиканской универсальной  научной библиотеке им. И. Я. Франко (ул. Набережная им. 60-летия СССР, 29-А) пройдёт Всероссийская ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств – 2023», приуроченная ко Дню народного единства.

В рамках акции, которая в этом году проходит под девизом «Россия объединяет», состоятся интересные и познавательные тематические мероприятия: мастер-классы, выставки, презентации художественных проектов, творческие встречи, которые подарят уникальную возможность узнать больше об искусстве и культуре, познакомиться с творчеством талантливых людей, а также получить увлекательные и занимательные уроки мастерства. Приглашаем всех желающих посетить библиотеку, присоединиться к «Ночи искусств – 2023» и испытать множество приятных эмоций и ярких впечатлений! — говорят организаторы. 

В программе:

  • выставка творческих работ «Здесь оживают детские мечты…» детей ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат № 1» и ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
  • спрей-арт шоу Ильи Крупицкого – художника из города Ялта;
  • медиа-беседа «Окно в Париж: Коко Шанель», посвященная 140-летию со дня рождения французского модельера и основательницы модного дома Chanel – Габриэль Бонёр Шанель;
  • мастер-класс по акварели в совмещенной технике «Краски осени»;
  • мастер-класс от Дарьи Субботиной «Искусство книжной графики» по созданию экслибриса;
  • встреча с режиссёром театра и кино, драматургом, прозаиком, сценаристом, членом Союза писателей России, Союза театральных деятелей России Виталием Павловым;
  • торжественное открытие художественной выставки современных художников «Каждый веТер» ежегодного арт-проекта творческого объединения «Крымский мост»;
  • книжная выставка «Мир искусства вокруг нас».
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