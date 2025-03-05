Симферополь: открыта запись на экскурсии в Соборной мечети

Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя начинает запись на групповые и индивидуальные экскурсии по мечети. Культовое сооружение мусульман смогут посетить представители всех конфессий и народностей.
Экскурсии предоставляют уникальную возможность узнать больше о мусульманской культуре, традициях и религиозных практиках, увидеть красоту и величие молитвенного зала и внутреннего дворика, а также главный символ Соборной мечети Крыма.
Важно отметить, что при посещении Соборной мечети соблюдение определённого дресс-кода является обязательным. Это необходимо для уважения к священному месту и его традициям.
Мужчинам и женщинам рекомендуется надевать скромную одежду: для женщин предпочтительны длинные юбки и платья, закрытые плечи, а также покрытая голова платком или шарфом; мужчины должны избегать коротких штанов и также носить одежду, закрывающую плечи.
Экскурсии в Соборной мечети Крыма проводятся с гидами, которые расскажут об истории строительства мечети, материалах из которых она строилась, ее архитектуре и значении для мусульманской общины региона и всей страны. Кроме того, посетители смогут задать вопросы и получить ответы касательно исламских традиций и обычаев.
Записаться на экскурсию можно по телефону +7 979 050 99 87
источник: пресс-служба ДУМК
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