Симферополь — победитель конкурса на право проведения Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида»

Арт-кластер «Таврида» подвел итоги конкурса по отбору молодежных площадок для организации и проведения Акселератора творческих проектов «Создавай.Таврида» в 2024 году. Победителями стали 8 молодежных организаций из Челябинской, Новгородской, Запорожской, Вологодской, Ивановской, Ярославской областей, а также Республики Крым и города Севастополя. На их базе пройдет бесплатная образовательная программа, которая научит молодежь превращать свои идеи в настоящие проекты.

Акселератор творческих проектов реализуется «Тавридой» с 2021 года в регионах России совместно с местными институциями. Бесплатная образовательная программа позволяет прокачать молодежь регионов в основах проектного менеджмента, презентации проектов и ораторского мастерства. Обучение предназначено для молодых деятелей культуры и искусства, участников творческих объединений и представителей региона проведения.

В этом году победителями конкурсного отбора площадок стали 8 молодежных организаций — именно на их базе в новом сезоне будет проходить обучение, в рамках которого участники научатся создавать творческие проекты для представления на грантовых конкурсах. Победителями конкурса стали: Центр социокультурного развития «Общественное креативное пространство «Арт-Сатка» Челябинской области, Дом молодежи, центр подготовки граждан к военной службе Новгородской области, Ресурсный центр поддержки добровольчества г. Севастополя, арт-резиденция «Арт-Юг» Запорожской области, Автономное учреждение Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество», Управление молодежной политики Департамента внутренней политики Ивановской области, Дворец молодежи Ярославской области и Дом молодежи Республики Крым.

В 2023 году Акселератор успешно прошел в Туле, Петрозаводске, Перми, Челябинске, Новосибирске, Хабаровске, Нижнем Новгороде и Ставрополе, в Крыму на базе Академии «Меганом» для участников из Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в Ростове-на-Дону, Симферополе, Севастополе, также Акселератор прошел в формате арт-школы «Создавай.Таврида» на фестивальной площадке арт-кластера.

Финалистами Акселератора 2023 года стали 108 человек, они получили наставничество от экспертов, а 85 участников и финалистов программы выиграли федеральные и региональные грантовые конкурсы на общую сумму более 44 млн рублей.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»