Симферополь — с водой. Ограничений в подаче не будет

График подачи воды в Симферополе вводить не будут. О необходимости такого шага речь шла ещё на минувшей неделе — возможность такого ограничения рассматривали в целях экономии после маловодного периода.

Зима выдалась малоснежная. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль 5 февраля, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он уточнил, что их хватит на 104 дня. Власти города намеревались ввести с 10 февраля ограничения подачи воды для жилого сектора, — напоминает ТАСС .

На данный момент, заявляют специалисты, ситуация изменилась в лучшую сторону — запасы в водохранилищах увеличились: сейчас их хватит уже на 160 дней.

Не будет никакого [ограничения] режима водоснабжения, потому что три водохранилища на территории городского округа (Аянское, Белогорское и Партизанское) — на сегодняшний день заполнены более чем на 30%. Этого достаточно, чтобы подавать воду без режима водоснабжения на протяжении 150-160 дней. Никакого ажиотажа нет, — сообщили журналистам председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По словам чиновника, специалисты уже занимаются снижением уровня потерь в сетях водоснабжения: