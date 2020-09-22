Симферополь снизил потребление воды на четверть, в перспективе снизит наполовину

За прошедший месяц Симферополь снизил суточное потребление воды со 160 тысяч кубометров до 120 кубов. Сокращение потребления будет продолжаться и впредь. Симферопольское, Партизанское и Аянское водохранилища (раньше – основные водозаборы крымской столицы) суммарно дают не более 50 тысяч кубометров. Остальные – 70 тысяч – вода из артезианских скважин. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, из-за низкого давления, перепадов высот водоснабжение микрорайонов – неравномерное.

Проблемой оказался Киевский район от Москольца и до Марьино. То есть, все, что «смотрит» на север, юг и юго-восток, имеет очень высокие отметки рельефа. Поэтому сейчас мы в аварийном порядке ведем замену трубы протяженностью суммарно около километра от Вилинской насосной станции до села Мирного, чтобы часть этой артезианской воды развернуть на север и восток. В ожидании выполнения этих работ – это достаточно трудоемко, огромные, сложные работы – мы сейчас отсоединили север Крыма – ГРЭС, Аэрофлотский, Комсомольский – от водоснабжения города и перевели их на собственные скважины. Планируем, что к вечеру ситуация должна стабилизироваться, — цитирует Баженова РИА Новости Крым .

Еще в более худшем положении оказались районы Симферополя, максимально удаленные от всех источников воды – Каменка, Белое 1-5, Хошкельды, Ак-Мечеть, Фонтаны.

Где-то за два-три дня, максимум за неделю мы этот самый проблемный восточный выход из города все равно снимем с полного безводья, — пообещал Баженов.

Отметим, что в официальной группе в ВК «Воды Крыма» симферопольцы сообщают, что в микрорайоне Каменка уже четвертые сутки нет воды.