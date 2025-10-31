Симферополь: социальный контракт — комплексная помощь для многодетных семей

Развернутая программа поддержки многодетных семей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволяет своевременно получить необходимые средства или консультацию специалиста.
Заключить социальный контракт можно, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума.
Главное преимущество социального контракта – члены семьи участвуют в программе адаптации. Они получают поддержку в ведении деятельности ИП.
На открытие собственного дела можно единоразово получить до 350 тыс. рублей.
Куда обращаться? Заключить социальный контракт можно через портал Госуслуг, в органах соцзащиты населения по месту жительства
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, управление приема граждан и назначения мер социальной поддержки:
- г. Симферополь, бул. И. Франко, 25;
- тел. 60-01-90, 25-32-01,
- +7-978-988-32-71, +7-978-914-37-07
источник: пресс-служба администрации Симферополя
