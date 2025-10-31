Прямо сейчас:
Симферополь: социальный контракт — комплексная помощь для многодетных семей

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 14:47 31.10.2025

Развернутая программа поддержки многодетных семей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволяет своевременно получить необходимые средства или консультацию специалиста.

Заключить социальный контракт можно, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Главное преимущество социального контракта – члены семьи участвуют в программе адаптации. Они получают поддержку в ведении деятельности ИП.

На открытие собственного дела можно единоразово получить до 350 тыс. рублей.

Куда обращаться? Заключить социальный контракт можно через портал Госуслуг, в органах соцзащиты населения по месту жительства

Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, управление приема граждан и назначения мер социальной поддержки:

  • г. Симферополь, бул. И. Франко, 25;
  • тел. 60-01-90, 25-32-01,
  • +7-978-988-32-71, +7-978-914-37-07

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 17

С тегами:

