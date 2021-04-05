Симферополь спасают артезианские скважины

Дожди и таяние снегов в горах Крыма пока мало помогли водохранилищам, питающим Симферополь. Об этом рассказала вице-премьер РК Светлана Маслова. По ее словам, в Симферополь и села Симферопольского района ежесуточно (с учетом графиков) подается 120 тыс. кубометров воды. Более 83 тыс. кубов из этого объема – вода из артезианских скважин.

Полезный объем в водохранилищах, который можно было бы использовать, составляет: Симферопольское водохранилище – 3%, Аянское – 55%, Партизанское 7%. Запас воды, которую возможно использовать для подачи в водопроводную сеть, на сегодняшний день составляет 5,6 млн. кубометров, – сказала Маслова.

За минувшую неделю приток в водохранилища симферопольского региона составил 1,2 млн. кубометров, расход – 281 тыс. кубометров.