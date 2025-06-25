Симферополь становится зеленее: в городе высажены тысячи цветов

Сотрудники МБУ «Горзеленхоз» активно работают над украшением городских территорий. На этот раз они высадили 1700 ярких однолетников — тагетесы, колеусы и гацании, которые уже радуют горожан своими сочными красками. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Мария Бороненкова.

В ближайшие дни озеленители планируют продолжить работы на других участках Симферополя, высадив новые цветочные композиции. Такие мероприятия помогают создавать уютную и эстетичную среду для жителей и гостей города.

Эти растения не только красивы, но и устойчивы к городским условиям, поэтому клумбы будут выглядеть ухоженно до конца сезона, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Марию Бороненкову.

МБУ «Горзеленхоз» регулярно проводит работы по благоустройству, делая Симферополь комфортнее и привлекательнее.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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