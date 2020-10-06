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Симферополь – «столица» коронавируса в Крыму. Но это еще не "эпидемия"
Фото: pixabay.com

Симферополь – «столица» коронавируса в Крыму. Но это еще не «эпидемия»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:40 06.10.2020

Это «настоящий ад» как для врачей, так и пациентов.

По информации Роспотребнадзора, более половины всех случаев проявления коронавируса в Крыму приходится на Симферополь. Всего в Республике зарегистрировано 5 170 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 – за последние сутки. Отметим и еще одну неприятную тенденцию – рост числа умерших от «ковида». Всего в Крыму зафиксировано уже 72 летальных исхода (2 – за минувшие сутки) с подтвержденной причиной смерти – COVID-19.

Власти призывают всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения (в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси). Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Симферополь – «столица» коронавируса в Крыму

Медики же жалуются на повысившиеся нагрузки – «ковидные» госпитали заполнены. Симферополю не хватает бригад «Скорой помощи».

Летом наихудшие показатели наблюдались в Ялте и северных районах – Джанкой, Красноперекопск, Раздольное, Стерегущее. Сейчас стараемся перебросить на Симферополь с северных районов Крыма дополнительные бригады, потому что нагрузка запредельная, — рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель Республиканского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

По его словам, счет вызовов «Скорой» идет на сотни.

Крымчане с ОРВИ и подозрением на коронавирус ежедневно вызывают «Скорую помощь» около 1000 раз. В связи с этим снизилась оперативность приезда на вызов. Это связано с тем, что бригада обязана надеть защитные костюмы, сдать больного, обработать машину. Мы в первую очередь стараемся обслуживать те вызовы, которые связаны с тяжелыми травмами, инсультами, инфарктами, — пояснил причину опозданий «Скорой помощи» Олефиренко.

По его словам, только в Симферополе с марта количество вызовов в два-три раза превышает нормативную нагрузку на медработников. И это «настоящий ад» как для врачей, так и пациентов.

Обратите внимание, речь идет о 0,2% жителей Республики Крым. Даже не об одном проценте заболевших. Не то что «пандемия», далеко не «эпидемия». По стандартам ВОЗ, об эпидемии можно говорить, когда есть… 5% заболевшего населения. А в Крыму — 0,2%! При этом медицина трещит по швам. Сама система трещит. Не хватает ни коек, ни врачей, ни оснащения. Конечно, пошло кивать сейчас на советские времена. Но как же за последние три с лишним десятка лет постепенно, целенаправленно гробили всю СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАНЫ?! Вопрос риторический. Теперь коронавирус (должна же быть и от него хоть какая-то польза) постепенно меняет приоритеты. Есть надежда на возрождение медицины. Иначе — хаос и «настоящий ад» (словами доктора Олефиренко).

Как помочь «горящим на работе» врачам? Подумать о себе. Позаботиться о минимизации контактов, менять 3-4 раза в день (а не таскать одну и ту же всю неделю) маску. Мыть руки. Укреплять иммунитет. Вести здоровый образ жизни. Да и заболев (никто не застрахован), не стоит паниковать — в большинстве случаев заболевание проходит достаточно легко, у многих даже бессимптомно. Кто-то из политиков не так давно сказал: «Это надолго, и нам с этим жить».  Значит, будем жить.

Егор Лиходеев.

Симферополь – «столица» коронавируса в Крыму. Но это еще не "эпидемия"

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