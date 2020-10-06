Симферополь – «столица» коронавируса в Крыму. Но это еще не «эпидемия»

Это «настоящий ад» как для врачей, так и пациентов.

По информации Роспотребнадзора, более половины всех случаев проявления коронавируса в Крыму приходится на Симферополь. Всего в Республике зарегистрировано 5 170 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 – за последние сутки. Отметим и еще одну неприятную тенденцию – рост числа умерших от «ковида». Всего в Крыму зафиксировано уже 72 летальных исхода (2 – за минувшие сутки) с подтвержденной причиной смерти – COVID-19.

Власти призывают всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения (в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси). Также максимально ограничить контакты, не посещать общественные места без острой необходимости, соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров.

Медики же жалуются на повысившиеся нагрузки – «ковидные» госпитали заполнены. Симферополю не хватает бригад «Скорой помощи».

Летом наихудшие показатели наблюдались в Ялте и северных районах – Джанкой, Красноперекопск, Раздольное, Стерегущее. Сейчас стараемся перебросить на Симферополь с северных районов Крыма дополнительные бригады, потому что нагрузка запредельная, — рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель Республиканского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

По его словам, счет вызовов «Скорой» идет на сотни.

Крымчане с ОРВИ и подозрением на коронавирус ежедневно вызывают «Скорую помощь» около 1000 раз. В связи с этим снизилась оперативность приезда на вызов. Это связано с тем, что бригада обязана надеть защитные костюмы, сдать больного, обработать машину. Мы в первую очередь стараемся обслуживать те вызовы, которые связаны с тяжелыми травмами, инсультами, инфарктами, — пояснил причину опозданий «Скорой помощи» Олефиренко.

По его словам, только в Симферополе с марта количество вызовов в два-три раза превышает нормативную нагрузку на медработников. И это «настоящий ад» как для врачей, так и пациентов.

Обратите внимание, речь идет о 0,2% жителей Республики Крым. Даже не об одном проценте заболевших. Не то что «пандемия», далеко не «эпидемия». По стандартам ВОЗ, об эпидемии можно говорить, когда есть… 5% заболевшего населения. А в Крыму — 0,2%! При этом медицина трещит по швам. Сама система трещит. Не хватает ни коек, ни врачей, ни оснащения. Конечно, пошло кивать сейчас на советские времена. Но как же за последние три с лишним десятка лет постепенно, целенаправленно гробили всю СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТРАНЫ?! Вопрос риторический. Теперь коронавирус (должна же быть и от него хоть какая-то польза) постепенно меняет приоритеты. Есть надежда на возрождение медицины. Иначе — хаос и «настоящий ад» (словами доктора Олефиренко).

Как помочь «горящим на работе» врачам? Подумать о себе. Позаботиться о минимизации контактов, менять 3-4 раза в день (а не таскать одну и ту же всю неделю) маску. Мыть руки. Укреплять иммунитет. Вести здоровый образ жизни. Да и заболев (никто не застрахован), не стоит паниковать — в большинстве случаев заболевание проходит достаточно легко, у многих даже бессимптомно. Кто-то из политиков не так давно сказал: «Это надолго, и нам с этим жить». Значит, будем жить.

Егор Лиходеев.