Симферополь: убранные за последние месяцы деревья продолжают отправлять на фронт

Народный фронт вместе со службами «Парков столицы» Симферополя загрузил еще несколько грузовиков дров крымским бойцам на херсонское направление. Крымские студенты из молодёжки НФ вместе со службами парков и бойцами погрузили вторую этой осенью партию дров.
Всегда готовы помогать, уже не один десяток передач наша молодежь грузит дрова и будем вместе дарить тепло ребятам и дальше, — цитирует пресс-служба координатора Молодежки НФ Александра Карданова.
Ребята говорят спасибо Крыму и от души поддерживают народную инициативу, которой уже 3 год.
Такие дрова: возможность согреться и высушить одежду приготовить еду холодными вечерами. А еще у нас есть сделанная своими руками фронтовая баня! То что нужно, — делится наш боец Александр.
