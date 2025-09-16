Прямо сейчас:
Симферополь: убранные за последние месяцы деревья продолжают отправлять на фронт
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:34 16.09.2025

Народный фронт вместе со службами «Парков столицы» Симферополя загрузил еще несколько грузовиков дров крымским бойцам на херсонское направление. Крымские студенты из молодёжки НФ вместе со службами парков и бойцами погрузили вторую этой осенью партию дров.

Всегда готовы помогать, уже не один десяток передач наша молодежь грузит дрова и будем вместе дарить тепло ребятам и дальше, — цитирует пресс-служба координатора Молодежки НФ Александра Карданова.

Ребята говорят спасибо Крыму и от души поддерживают народную инициативу, которой уже 3 год.

Такие дрова: возможность согреться и высушить одежду приготовить еду холодными вечерами. А еще у нас есть сделанная своими руками фронтовая баня! То что нужно, — делится наш боец Александр.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

