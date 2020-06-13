Симферополь украшают цветами

В парке имени Тренёва к уже имеющимся майским посадкам бегоний, сальвий и георгин, добавились несколько сотен других цветущих растений. Коммунальщики высадили в орнаментальном порядке красную и белую сальвии, оранжевые бархатцы и серебристые цинерарии.

Как сообщил директор МБУК «Детский парк» Виталий Ратковский, новый посадочный материал для парка имени Тренёва предоставило муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз». Дальнейшим уходом за растениями, в том числе их поливом, будут заниматься рабочие Детского парка.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.