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Симферополь украшают цветами

Симферополь украшают цветами

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:24 13.06.2020

В парке имени Тренёва к уже имеющимся майским посадкам бегоний, сальвий и георгин, добавились несколько сотен других цветущих растений. Коммунальщики высадили в орнаментальном порядке красную и белую сальвии, оранжевые бархатцы и серебристые цинерарии.

Симферополь украшают цветами

Как сообщил директор МБУК «Детский парк» Виталий Ратковский, новый посадочный материал для парка имени Тренёва предоставило муниципальное бюджетное учреждение «Горзеленхоз». Дальнейшим уходом за растениями, в том числе их поливом, будут заниматься рабочие Детского парка.

Симферополь украшают цветами

Симферополь украшают цветами

Симферополь украшают цветами

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Симферополь украшают цветами

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