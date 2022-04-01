Симферополь в числе городов, куда покупают больше всего билетов на поезда на апрель

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
Наибольшим спросом пользуются ж/д билеты в Москву, на столицу приходится чуть больше четверти бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 2 968 рублям. Больше всего поездок в Москву в апреле запланировано из Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург, куда оформлено около 12% ж/д билетов. Средний чек за поездку в одну сторону из других городов России составляет 2 862 рубля. А больше всего ж/д билетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Ростова-на-Дону, Пскова, Твери и Воронежа, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Далее по востребованности идут Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Средний чек за поездку в Краснодар составляет 2 816 рублей, в Ростов-на-Дону — 3 213 рублей, а в Симферополь — 5 640 рублей в одну сторону.
Также в топ-20 популярных ж/д направлений на апрель внутри России вошли Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень. Кроме того, востребованы поездки Воронеж, Новосибирск, Саратов, Волгоград, Самару, Ярославль, Анапу, Омск и Уфу.
Топ-20 популярных ж/д направлений по России на апрель
|Город назначения
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Топ-5 городов, откуда сюда прилетают
|Москва
|26,5%
|2968
|Санкт-Петербург, Симферополь, Казань, Нижний Новгород, Краснодар
|Санкт-Петербург
|11,9%
|2862
|Москва, Ростов-на-Дону, Псков, Тверь, Воронеж
|Краснодар
|2,9%
|2816
|Москва, Адлер, Сочи, Санкт-Петербург, Волгоград
|Ростов-на-Дону
|2,5%
|3213
|Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Симферополь
|Симферополь
|2,3%
|5640
|Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Рязань
|Сочи
|2,0%
|3635
|Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Санкт-Петербург
|Казань
|1,9%
|2896
|Москва, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Волгоград
|Адлер
|1,6%
|2944
|Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж
|Нижний Новгород
|1,5%
|1966
|Москва, Санкт-Петербург, Киров, Орехово-Зуево, Самара
|Екатеринбург
|1,5%
|2563
|Москва, Казань, Тюмень, Пермь, Сургут
|Тюмень
|1,3%
|2344
|Сургут, Нижневартовск, Омск, Екатеринбург, Новый Уренгой
|Воронеж
|1,2%
|2543
|Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Симферополь
|Новосибирск
|1,0%
|2733
|Красноярск, Омск, Иркутск, Тюмень, Братск
|Саратов
|1,0%
|2659
|Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Волгоград, Самара
|Волгоград
|0,9%
|2661
|Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Адлер, Сочи
|Самара
|0,8%
|2891
|Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Оренбург, Саратов
|Ярославль
|0,8%
|1341
|Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Сергиев Посад, Пермь
|Анапа
|0,8%
|4786
|Москва, Краснодар, Адлер, Сочи, Ростов-на-Дону
|Омск
|0,8%
|2868
|Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Москва
|Уфа
|0,7%
|2871
|Москва, Новый Уренгой, Сургут, Челябинск, Пыть-Ях
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
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