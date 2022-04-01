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Фото: ГСЭ

Симферополь в числе городов, куда покупают больше всего билетов на поезда на апрель

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:04 01.04.2022

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда запланировано больше всего поездок по железной дороге в апреле этого года. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 29 марта, для путешествий с 1 по 30 апреля внутри России. Средний чек за ж/д билет по России составил 2 782 рубля в одну сторону.

Наибольшим спросом пользуются ж/д билеты в Москву, на столицу приходится чуть больше четверти бронирований. Средний чек за билет в одну сторону равен 2 968 рублям. Больше всего поездок в Москву в апреле запланировано из Санкт-Петербурга, Симферополя, Казани, Нижнего Новгорода и Краснодара. На втором месте по популярности — Санкт-Петербург, куда оформлено около 12% ж/д билетов. Средний чек за поездку в одну сторону из других городов России составляет 2 862 рубля. А больше всего ж/д билетов в Санкт-Петербург куплено из Москвы, Ростова-на-Дону, Пскова, Твери и Воронежа, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Далее по востребованности идут Краснодар, Ростов-на-Дону и Симферополь. Средний чек за поездку в Краснодар составляет 2 816 рублей, в Ростов-на-Дону — 3 213 рублей, а в Симферополь — 5 640 рублей в одну сторону.

Также в топ-20 популярных ж/д направлений на апрель внутри России вошли Сочи, Казань, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень. Кроме того, востребованы поездки Воронеж, Новосибирск, Саратов, Волгоград, Самару, Ярославль, Анапу, Омск и Уфу.

Топ-20 популярных ж/д направлений по России на апрель

Город назначения Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Топ-5 городов, откуда сюда прилетают
Москва 26,5% 2968 Санкт-Петербург, Симферополь, Казань, Нижний Новгород, Краснодар
Санкт-Петербург 11,9% 2862 Москва, Ростов-на-Дону, Псков, Тверь, Воронеж
Краснодар 2,9% 2816 Москва, Адлер, Сочи, Санкт-Петербург, Волгоград
Ростов-на-Дону 2,5% 3213 Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Симферополь
Симферополь 2,3% 5640 Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Рязань
Сочи 2,0% 3635 Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Санкт-Петербург
Казань 1,9% 2896 Москва, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург, Волгоград
Адлер 1,6% 2944 Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж
Нижний Новгород 1,5% 1966 Москва, Санкт-Петербург, Киров, Орехово-Зуево, Самара
Екатеринбург 1,5% 2563 Москва, Казань, Тюмень, Пермь, Сургут
Тюмень 1,3% 2344 Сургут, Нижневартовск, Омск, Екатеринбург, Новый Уренгой
Воронеж 1,2% 2543 Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Адлер, Симферополь
Новосибирск 1,0% 2733 Красноярск, Омск, Иркутск, Тюмень, Братск
Саратов 1,0% 2659 Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Волгоград, Самара
Волгоград 0,9% 2661 Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Адлер, Сочи
Самара 0,8% 2891 Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Оренбург, Саратов
Ярославль 0,8% 1341 Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Сергиев Посад, Пермь
Анапа 0,8% 4786 Москва, Краснодар, Адлер, Сочи, Ростов-на-Дону
Омск 0,8% 2868 Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Москва
Уфа 0,7% 2871 Москва, Новый Уренгой, Сургут, Челябинск, Пыть-Ях
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Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за февраль 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  


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