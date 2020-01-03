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Симферополь - в десятке городов, популярных у туристов в 2020 году
иллюстрация: pxhere.com

Симферополь — в десятке городов, популярных у туристов в 2020 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:50 03.01.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил города России, популярные для путешествий летом в наступившем 2020 году.

Десятку самых популярных городов для летних путешествий составили Санкт-Петербург, Симферополь, Кисловодск, Суздаль, Таганрог, Петрозаводск, Осташков, Зеленоградск, Калининград и Казань. Туристы планируют поездки в города летом-2020 на период от 1 до 14 ночей и планируют потратить на аренду жилья от 1,1 до 12,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего поехать летом в Калининград (1,1 тысячи рублей в сутки) и Таганрог (1,7 тысячи рублей в сутки), дороже – в Суздаль (12,7 тысячи рублей в сутки), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Две недели туристы планируют отдыхать летом на озере Селигер в Осташкове и на берегу Балтийского моря в Зеленоградске.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять городов, популярных для путешествий летом-2020:

  1. Санкт-Петербург – 2629,4 рублей / 7 ночей
  2. Симферополь – 2100 рублей / 1 ночь
  3. Кисловодск – 2796 рублей / 8,3 ночи
  4. Суздаль – 12733 рублей / 1,5 ночи
  5. Таганрог – 1721 рубль / 9,5 ночи
  6. Петрозаводск – 5562,5 рублей / 8 ночей
  7. Осташков – 3428,6 рублей / 14 ночей
  8. Зеленоградск – 3800 рублей / 13 ночей
  9. Калининград – 1100 рублей / 10 ночей
  10. Казань – 1440 рублей / 7 ночей

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

Симферополь - в десятке городов, популярных у туристов в 2020 году

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