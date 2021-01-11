Симферополь в начале года изрядно сэкономил на воде

В сравнении с началом января прошлого года Симферополь сэкономил (недополучил) 100 тысяч кубометров воды. Об этом сообщил руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, если мы поднимали за эти дни полтора миллиона кубов воды, то за это время подняли на 100 тысяч меньше. То есть наша экономия сработала достаточно положительно. Таким образом, мы имеем уверенность, что до реализации всех мероприятий запасов воды в водохранилищах, обслуживающих город Симферополь, нам будет достаточно, — отметил Баженов.

В свою очередь, глава администрации Симферополя Елена Проценко уточнила, что в праздничные дни обошлось без крупных аварий на сетях и перекрытий водоснабжения в микрорайонах. Последняя крупная авария произошла 31 декабря на ул. Беспалова. Тогда были устранены три порыва.

В Симферополе за новогодние праздники ситуация с водоснабжением была стабильной. Серьёзных аварий на сетях не произошло. Отклонения от графика, в связи с аварийными работами, были по адресам: улицы Героев Сталинграда, Узловая, Широкая, Лазурная. На сегодняшний день подача воды по указанным улицам возобновлена, — рассказала Проценко.

По ее информации, с 31 декабря по 10 января в Единую дежурную диспетчерскую службу Симферополя поступило 110 обращений по воде. Из них 53 касались вопроса аварий и их устранения, 32 — отсутствия воды по графику, остальные — жалобы на слабый напор и качество воды.